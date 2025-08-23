Der 1. SV Sennewitz unter Leitung von Trainer Sebastian Thiele feierte ein deutliches Ergebnis über den BSV Halle-Ammendorf II mit einem 5:1 (2:1) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Petersberg/MTU. 5:1 (2:1) in Sennewitz: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Sebastian Thiele, der 1. SV Sennewitz, am Samstag im Tor der Gegner aus Halle-Ammendorf untergebracht.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als John Viany Bukenya für Sennewitz traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Petersberger legten in der 25. Minute nach. Diesmal war Lucas Seidewitz der Torschütze.

1. SV Sennewitz baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 25

Es lief nicht gut für den BSV Halle-Ammendorf II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 51 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der 1. SV Sennewitz musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Luca Joaquin Lorenz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 5:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Der 1. SV Sennewitz rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – BSV Halle-Ammendorf II

1. SV Sennewitz: Görke – Berner (61. Aldkhawi), Von Cieminski, Gerlach (75. Hartwig), Aleithe, Klinge, Boettcher, Lorenz, Bukenya, Seidewitz, Kasten

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Klein, Geißler (53. Beyer), Schieritz (46. Schmidt), Ihezuru (46. Gonzalez Sospedra), Saul, Walter, Kirchbach (71. Unger), Piven, Thurm (53. Beyer), Kanditt

Tore: 1:0 John Viany Bukenya (6.), 2:0 Lucas Seidewitz (25.), 2:1 Stefan Kirchbach (45.), 3:1 John Viany Bukenya (51.), 4:1 Lucas Seidewitz (61.), 5:1 Luca Joaquin Lorenz (90.+2); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Olaf Friedrich; Zuschauer: 36