Der 1. SV Sennewitz errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 28 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 28 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stedten durch.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Niklas Kasten (1. SV Sennewitz) netzte dann spät in Spielminute 70 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Minute 90+3: 1. SV Sennewitz mit 2:0 Vorsprung

In der Nachspielzeit musste der Schiedsrichter eingreifen. Der 1. SV Sennewitz kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

Am Ende des Duells sollte es dem 1. SV Sennewitz noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Richart Alfred Herrmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Petersberger entschieden. Die Petersberger haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Berner (46. Lorenz), Görlitz, Von Cieminski, Bukenya, Angermann (85. Harm), Gerlach (90. Al Hasan), Boettcher, Dieske, Kasten, Schmidt (70. Herrmann)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Nachtwein (67. Thomas), Berger, Lindau, Schrötter (75. Schreiber), Höher, Prenz, Bielig, Grünhage, Siedler, Merker

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28