Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Blau-Weiß Dölau II im Spiel gegen die SG Reußen am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:2).

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Dölau / wurden die Fans des SV Blau-Weiß Dölau II am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Fünf Bälle gingen Keeper Robert Völkner durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (0:2).

Alexander Benze traf für die SG Reußen in Spielminute 20 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau II musste einmal Gelb hinnehmen (26.). Die SG Reußen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rene Gansert. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Schicha den Ball ins Netz.

SV Blau-Weiß Dölau II sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 38

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SG Reußen kassierte noch einmal Gelb.Es lief nicht gut für den SV Blau-Weiß Dölau II. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Match war jedoch verloren. Jean-Pascal Flaschina traf für Reußen in Minute 53 und Alexander Benze in Minute 77. Spielstand 4:1 für die SG Reußen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Schon vier Minuten darauf konnte Benze (Reußen) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 5:1 gingen die Landsberger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau II – SG Reußen

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Balbach, Grimm (75. Werdan), Troitzsch, Wittmann (56. Richter), Klaus, Lindenhahn, M. Klein

SG Reußen: Harre – Broda, Herrmann, Gewinner, Flaschina, Grobstich (80. Krieger), Benze, Czaplicki (68. John), Schicha, Schulz, Besser (86. Flegel)

Tore: 0:1 Alexander Benze (20.), 0:2 Kevin Schicha (38.), 1:2 Maximilian Klein (48.), 1:3 Jean-Pascal Flaschina (53.), 1:4 Alexander Benze (77.), 1:5 Alexander Benze (81.); Zuschauer: 27