Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem SV Eintra. Lüttchendorf am Freitag nicht, als er sich vor 324 Fans mit 1:3 (0:1) gegen den MSV Eisleben geschlagen geben musste.

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christian Bölke. Der Trainer von Lüttchendorf musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Eisleben beobachten.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Yan Shtyrbu das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (45.). Die Eisleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Jannik Twardy der Torschütze (59.).

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte noch einmal Gelb ein. Es sah nicht gut aus für Lüttchendorf. Aber dann musste der MSV Eisleben auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Martin Fiebiger nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Yusef OBEID wurde für Alexander Gründler eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Edgar Samalius für Robert Roos und Oleksandr Bobeliuk für Tom Christian Seidemann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der MSV Eisleben noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Tom Christian Seidemann (Eisleben) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz. Die Mansfelder sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Eintra. Lüttchendorf – MSV Eisleben

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Kolle (64. Hajdarpasic), Horlbog, Kalalib Alshabi (90. Gerlach), Stoye, Siebenhühner, Schulze, Gründler (76. Obeid), Schlegel, Siebald, Fiebiger

MSV Eisleben: Isensee – Teske (64. Zeugner), Bobeliuk (84. Seidemann), Eckstein, Twardy, Müller (46. Dimespyra), Shtyrbu, Beese (64. Schotte), Blankenburg, Damm, Samalius (78. Roos)

Tore: 0:1 Yan Shtyrbu (24.), 0:2 Jannik Twardy (59.), 1:2 Martin Fiebiger (72.), 1:3 Tom Christian Seidemann (90.+3); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Franz Deutschbein; Zuschauer: 324