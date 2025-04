Gräfenhainichen/MTU. Die 145 Besucher des Sportforums Stadion haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Gräfenhainicher schlugen das Team aus Kochstedt mit 2:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Will Haase (Wiedemar) eine Gelbe Karte und eine Rote Karte an die Gäste (29., 29.). Das Team aus Kochstedt musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Richard Selka, als Marvin Römling für Gräfenhainichen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 38 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 24

VfB Gräfenhainichen in Minute 44 2:0 in Führung

Schon in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Johannes Kühne, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (44.).

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – TuS Kochstedt

VfB Gräfenhainichen: Blackstein – Kühne (71. Kriegel), Römling (71. Gudßend), Schmidt, Wiechmann, Stockmann (84. Schlobach), Fromm, Henschel (75. Werner), Kirste, Hopfe, Michalczyk

TuS Kochstedt: Jeßwein – Böhme (84. Schlichting), Ziemba, Hensen, Zuchowski (29. Rosner), Streuber (55. Hajowsky), Resetaritz, Buschmann (65. Landgraf), Richter (62. Hein), Böhler, Zuchowski

Tore: 1:0 Marvin Römling (38.), 2:0 Johannes Kühne (44.); Schiedsrichter: Will Haase (Wiedemar); Assistenten: Ralf Wanderer, Matthias Wüste; Zuschauer: 145