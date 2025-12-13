Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV 1922 Pouch-Rösa heimste der SV Seegrehna am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Seegrehna und SV 1922 Pouch-Rösa mit einem torarmen 1:0 (0:0). 51 Zuschauer waren in Sportstätte Gebrüder Grabsch live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Lukas Dennis Pötzsch (Halle) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Wittenberger (41., 63., 86.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal interessant: In der dritten Minute der Nachspielzeit brachte Hendrik Kruse den Gastgeber in Führung (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Seegrehna: Janihsek – Gäbelt, Thauer, Kruse, Fricke (90. Furchner), Schenke (46. Eigendorf), Ruprecht, Schüler, Arendt (86. Kohl), Trenkel, Geißler

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Wittig, Tale, Da Silva Semedo, Ersed, Richter, Hänisch, Gentil Da Cunha, Bacurim, Sickert, Robalo

Tore: 1:0 Hendrik Kruse (90.+3); Schiedsrichter: Lukas Dennis Pötzsch (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Eric Conrad; Zuschauer: 51