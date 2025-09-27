Der SV GOLPA errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 49 Zuschauern einen klaren 5:2 (2:1)-Sieg gegen den Dessauer SV 97 I.

Möhlau/MTU. Am Samstag haben sich der SV GOLPA und der Dessauer SV 97 I ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:2 (2:1).

Julian Bittner traf für den Dessauer SV 97 I in Minute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julian Schmidt den Ball ins Netz (26.).

Tor Nummer drei schoss Oskar Burmeister für GOLPA (40.). Die Partie blieb spannend. Julian Schmidt traf für GOLPA (55). Matin Yousef traf für Dessau (70). Spielstand 4:2 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Simon Frank Thiecke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:2 zu erweitern (77.). Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Möhlauer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Hennig – Schröter (77. Rieschick), Burmeister (80. Werner), Reichmann, Krause, Reiche (70. Neuwirth), Neumann, Micklisch, Thiecke, J. Schmidt (87. Bilau), L. F. Schmidt

Dessauer SV 97 I: Deistler – Kieseler, Kamschütz (59. Yousef), Akbari, Abaszada, Bittner, Markert (59. Schlichting), Eckersberg, Walzer, Merkel, Dieckow (86. Hulwa)

Tore: 0:1 Julian Bittner (14.), 1:1 Julian Schmidt (26.), 2:1 Oskar Burmeister (40.), 3:1 Julian Schmidt (55.), 3:2 Matin Yousef (70.), 4:2 Julian Schmidt (73.), 5:2 Simon Frank Thiecke (77.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Alexander Markus; Zuschauer: 49