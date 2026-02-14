Dem SV Eintracht Elster glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den TuS Kochstedt mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Zahna-Elster/MTU. Die 60 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner besiegten die Gäste aus Kochstedt mit 4:1 (2:0) souverän.

In Minute 12 schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Maurice Witzel den Ball ins Netz.

SV Eintracht Elster baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 45+1

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den TuS Kochstedt. In Minute 64 schaffte es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (70.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – Schneider (81. Donath), L. Witzel (75. Schüler), Lavrov, Schutzsch, T. Richter, Kase, M. Witzel, Engelhardt, Dietze, Schuschke

TuS Kochstedt: Jeßwein – Böhme, Ziemba (63. Täubrecht), Streuber, Rüdiger (56. Karbath), Krüger, Ihbe, Zabel, Landgraf, Hensen, Richter

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60