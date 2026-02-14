Dem Dessauer SV 97 I glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Blau-Rot Coswig mit 5:3 (1:1) zu besiegen. 43 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der Dessauer SV 97 I und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 5:3 (1:1) getrennt.

Jan-Niklas Seifert (SV Blau-Rot Coswig) netzte 23 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In Spielminute 44 war es vorbei mit der Führung für die Coswiger. Unfreiwillig beförderte Tarek Löwe den Ball ins eigene Tor und sorgte so für Gleichstand.

Dessauer SV 97 I Kopf an Kopf mit SV Blau-Rot Coswig – 1:1 in Minute 44

Gleichstand. Der SV Blau-Rot Coswig konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Jan-Erik Bergt versenkte den Ball in Spielminute 57. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Julian Bittner versenkte den Ball in Spielminute 60, gefolgt von Philipp Markert (67.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Bergt traf in der 83. Spielminute zum zweiten Mal. Unentschieden. Der Dessauer SV 97 I konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Luca Maximilian Dieckow traf in Minute 86. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Die Dessauer wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Matin Yousef wurde für Julian Bittner eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der Dessauer SV 97 I noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Matin Yousef (Dessau) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 5:3 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Der Dessauer SV 97 I rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Merkel, Markert (71. Bayard), Eckersberg, Bittner (89. Yousef), Kieseler, T. Berger, Malende, Walzer, Von Klöden, Dieckow

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Schölzel (30. Schaaf), Löwe (84. Weber), Scheller, Plotz, Guroll (70. Körner), Seifert (62. Ziem), Schmidt, Bergt, Hoffmann

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43