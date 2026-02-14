Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der SV Eintracht Elster vor 60 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den TuS Kochstedt freuen.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner waren den Gästen aus Kochstedt mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Nach lediglich zwölf Minuten schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Zahna-Elsteraner legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Maurice Witzel der Torschütze.

SV Eintracht Elster liegt in Minute 45+1 2:0 vorn

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den TuS Kochstedt. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 auszubauen (70.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – Schutzsch, Lavrov, M. Witzel, Dietze, T. Richter, Schuschke, Engelhardt, Schneider (81. Donath), L. Witzel (75. Schüler), Kase

TuS Kochstedt: Jeßwein – Krüger, Rüdiger (56. Karbath), Landgraf, Zabel, Richter, Hensen, Ziemba (63. Täubrecht), Streuber, Böhme, Ihbe

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60