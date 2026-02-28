Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV Blau-Rot Coswig ein 2:1 (1:0)-Triumph über den SV Friedersdorf.

Coswig/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 47 Besuchern auf dem Sportplatz Lerchenfeld geboten. Die Coswiger waren den Gästen aus Friedersdorf mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

In Minute 21 schoss Laurence Fynn Hoffmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Friedersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (66.). Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Müller. In der zweiten Halbzeit setzte Coswig noch einen drauf: In Minute 86 wurde ein weiteres Tor durch Brian-Lucas Körnicke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

86. Minute: SV Blau-Rot Coswig führt mit zwei Toren

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Patrick Thiel, den Ball ins Netz zu befördern und den Muldestauseern noch ein Tor zu bescheren (90.+2).

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Friedersdorf

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Ristok (89. Weber), Guroll (46. Schölzel), Löwe, Bergt, Körnicke (89. Fischer), Warnecke, Plotz, Scheller, Schaaf (81. Meyers), Hoffmann (81. Ziem)

SV Friedersdorf: Hahn – Vereshchaka, Mieth, Walter, Hartmann (89. Müller), Stolzenhain (51. Stucke), Janssen, Kökel, Thiel, Krasnokutskyi, Rickelt

Tore: 1:0 Laurence Fynn Hoffmann (21.), 2:0 Brian-Lucas Körnicke (86.), 2:1 Patrick Thiel (90.+2); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Oskar Möbus; Zuschauer: 47