Am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Allemannia 08 Jessen vor 107 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV GOLPA freuen.

Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Anton Kilian für Jessen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Minute 90+1: SV Allemannia 08 Jessen liegt mit 2:0 vorne

Am Ende des Duells sollte es dem SV Allemannia 08 Jessen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Kevin Heinze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (90.+1). Damit war der Triumph der Jessener gesichert. In Spielminute 93 handelte sich der SV GOLPA noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SV GOLPA

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Heinrich, Böhme (70. Alalawi), Kilian (78. Peinl), Heinze, M. Michlick (88. Philipp), Olexy, J. Michlick, Wedmann (70. Ockler), Weidmann, Winter

SV GOLPA: Birken – Reiche, Vetter, Schönerstedt (81. Hannusch), Micklisch, Neuwirth (43. Marquardt), Thiecke, Schmidt, Schmidt, Neumann, Krause

Tore: 1:0 Anton Kilian (25.), 2:0 Kevin Heinze (90.+1); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Toni Wollmann, Ben Szczegula; Zuschauer: 107