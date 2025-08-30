Der Dessauer SV 97 I hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:4 (2:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Nach haben sich der Dessauer SV 97 I und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 2:4 (2:0) getrennt. Die Partie zwischen dem Dessauer SV 97 I und dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Bitterfeld-Wolfen auf und entschieden das Spiel am Ende mit 2:4 (2:0) für sich.

Die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur fünf Minuten nach Spielbeginn von Vitalij Zagiev ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Dessauern eine unverhoffte Führung ein (5.). Die Dessauer waren aber noch nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Elshan Abaszada erzielt.

2:0 Vorsprung für Dessauer SV 97 I – Minute 31

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 24 schoss und traf (59.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten zwölf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte zwei weitere Male ein (69, 71). Spielstand 3:2 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Zagiev, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:4 zu festigen (78.). Die Dessauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

Dessauer SV 97 I: Deistler – Walzer (64. Markert), Malende, Eckersberg, Bittner, Von Klöden, Abdulkarim (88. Hulwa), Abaszada (46. Apel), Schlichting (64. Jornitz), Akbari, Merkel

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler (88. Paff) – Riediger, Schneidewind, Kirchhoff (46. Csehil), Achilles, Pabstmann (46. Strobel), Eberhard, Pötzsch, Zagiev, Chebbah, Nelles (81. Rohde)

Tore: 1:0 Vitalij Zagiev (5.), 2:0 Elshan Abaszada (31.), 2:1 Arved Nelles (59.), 2:2 Arved Nelles (69.), 2:3 Arved Nelles (71.), 2:4 Vitalij Zagiev (78.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Mario Bischoff, Toni Wollmann; Zuschauer: 72