Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem SV GOLPA am Samstag nicht, als er sich vor 58 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den SV Allemannia 08 Jessen verabschieden musste.

Möhlau/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Rene Brückner. Der Trainer von GOLPA musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Jessen beobachten.

Mustafa Alalawi (SV Allemannia 08 Jessen) netzte 22 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Jessener legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Michel Nick Wedmann der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

49. Minute: SV GOLPA mit 0:2 im Rückstand

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Alalawi (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (55.). Mit 3:0 verließen die Jessener den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Allemannia 08 Jessen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 59 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV GOLPA rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Allemannia 08 Jessen

SV GOLPA: Hennig – Kästner (85. Marquardt), Schröter (33. Neuwirth), J. Schmidt, Micklisch, L. F. Schmidt, Neumann (79. Bilau), Krause, Burmeister (79. Schönerstedt), Reiche (65. Werner), Thiecke

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Alalawi (77. Askar), Weidmann, Winter, Ockler (70. Beetz), Michlick, Olexy, Michlick (62. Sachse), Heinze (68. Schüler), Quinque, Wedmann (73. Heinrich)

Tore: 0:1 Mustafa Alalawi (22.), 0:2 Michel Nick Wedmann (49.), 0:3 Mustafa Alalawi (55.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Assistenten: Dario Pötzschke, Lucas Rettig; Zuschauer: 58