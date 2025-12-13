Einen 4:3 (3:1)-Heimerfolg gegen den FC Stahl Aken fuhr der FC Victoria Wittenberg am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Der FC Victoria Wittenberg und der FC Stahl Aken haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (3:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Andreas Thöner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Max Johannes Hellmer (9.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Es blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Riste Vurmo, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Wittenberger zu entscheiden (85.). Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, Hüller (62. Vurmo), C. Müller, Witt, Wakrim, Thöner, Arlt, Körnig, M. Müller, Kießling

FC Stahl Aken: Papsdorf – Knauth, Rzeznitzeck, Müller, Hellmer, Dreßler, Saalmann (87. Voigt), Rehsack, Ufer, Mazurkevych, Abdul Awali

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8