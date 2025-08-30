Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Andreas Wappler und sein Team FC Victoria Wittenberg gegen die SG 1919 Trebitz – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 41 Besuchern des Arthur-Lambert-Stadions geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Trebitz mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Caleb Marcellus Dorn (FC Victoria Wittenberg) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg kassierte einmal Gelb (44.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Lucas Tann (50.) erzielt wurde.

FC Victoria Wittenberg führt mit 2:0 – Minute 50

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Andreas Thöner traf in Minute 53 und Tann in Minute 58. Spielstand 4:0 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Benjamin Witt, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 auszubauen (86.). In Spielminute 90 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SG 1919 Trebitz

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Kießling, Hüller (46. Thöner), Dorn, Witt, Henska (76. J. Müller), M. Müller, Arlt, Tann (83. Rasche), Huth, Klanert (70. Ritter)

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Grobmann (69. Gröber), Oberländer, Födisch, Preuß, Kirschke, Kühne, Bilke, Krott, Poenicke, Schneider (82. Schütz)

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (43.), 2:0 Lucas Tann (50.), 3:0 Andreas Thöner (53.), 4:0 Lucas Tann (58.), 5:0 Benjamin Witt (86.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Andreas Behling; Zuschauer: 41