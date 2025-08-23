Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Gastgeber TuS Kochstedt gegen den Dessauer SV 97 I ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Duell zwischen TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I endet mit Remis 1:1

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Unentschieden sind der TuS Kochstedt und der Dessauer SV 97 I am Samstag vom Platz gegangen. 100 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Zoberberg.

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Eric Landgraf mit einem Strafstoß für Kochstedt traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

1:1 im Duell zwischen TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I – Minute 57

Das rettende Tor für den Dessauer SV 97 I fiel zwölf Minuten nach der Pause, als Paul Apel den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (57.). Die Dessauer sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – Dessauer SV 97 I

TuS Kochstedt: Rosner – Zuchowski (79. Täubrecht), Friedrich, Rüdiger (85. Denell), Richter, Landgraf (46. Hein), Buschmann (67. Krieg), Krüger, Streuber (54. Böhme), Hensen, Strokosch

Dessauer SV 97 I: Deistler – Von Klöden, Akbari (82. Dieckow), Markert, Abdulkarim, Merkel, Jornitz (63. Schlichting), Apel, Malende, Rupprecht (63. Eckersberg), Bittner

Tore: 1:0 Eric Landgraf (33.), 1:1 Paul Apel (57.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Steven Ehrt; Zuschauer: 100