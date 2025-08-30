Der SV 1922 Pouch-Rösa unter Leitung von Trainer Sebastian Grimm feierte einen überlegenen Erfolg über den FC Stahl Aken mit einem 5:1 (3:1) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Muldestausee/MTU. Die Muldestauseer haben am Samstag dem Rivalen aus Aken überlegene fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Dedej Ersed traf für den SV 1922 Pouch-Rösa in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Fernando Gentil Da Cunha den Ball ins Netz.

SV 1922 Pouch-Rösa führt nach 34 Minuten 2:0

Die Muldestauseer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Oleksii Hulovych schoss und traf in der 39. Minute. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Muldestauseer den Ball in der 43. Minute unglücklich ins eigene Tor. Eine echte Gefahr stellte das für die Muldestauseer aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Dmytro Kunyk versenkte den Ball in Minute 61. Spielstand 4:1 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Gentil Da Cunha (Pouch-Rösa) den Ball erneut über die Linie bringen (76.). Mit 5:1 verließen die Muldestauseer den Platz als Sieger. In Spielminute 88 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelbe Karte ein. Die Muldestauseer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Stahl Aken

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Ersed (68. Camara), Rocktäschel, Hulovych (68. Schubert), Richter (46. Hänisch), Gentil Da Cunha, Robalo (77. Wittig), Shaba, Paschos (29. Tale), Kunyk, Synovyd

FC Stahl Aken: Krenzler – Knauth (84. Teichmann), Müller, Dreßler, Belger, Mazurkevych, Franz (41. Abdul Awali), Saalmann (76. Zakhel), Rehsack, Hellmer (84. Kutscher), Korge

Tore: 1:0 Dedej Ersed (16.), 2:0 Fernando Gentil Da Cunha (34.), 3:0 Oleksii Hulovych (39.), 3:1 Oleksandr Synovyd (43.), 4:1 Dmytro Kunyk (61.), 5:1 Fernando Gentil Da Cunha (76.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Christian Habel, Wilhelm Jahn; Zuschauer: 63