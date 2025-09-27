Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 erzielten Jens Borchers und sein Team SV Germania 08 Roßlau gegen den SV Blau-Rot Coswig – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 196 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten das Team aus Coswig mit 5:0 (3:0) deutlich.

In Minute 15 schoss Enrico Franzel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Vincent Elias Seiffert den Ball ins Netz (27.).

SV Germania 08 Roßlau führt mit 2:0 – 27. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 29 und Jeremy-Niklas Berke in Minute 70. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Maximilian Reichardt wurde für Enrico Franzel eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Jan-Niklas Seifert für Niklas Schölzel und Brian-Lucas Körnicke für Marcel Müller den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maximilian Reichardt (Roßlau) den Ball über die Linie bringen (77.). Mit 5:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Die SV Germania 08 Roßlau hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Blau-Rot Coswig

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Marzian, Franzel (71. Reichardt), Hagendorf, Berke, Hanke (78. E. S. Lorenz), Klausnitzer, Müller (84. Michaelis), Seiffert (46. Ruge), L. Lorenz, Mieth (82. Richter)

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll (46. Körner), Bergt, Schaaf, Körnicke (74. Müller), Weber (46. Kappel), Ziem, Löwe (82. Saage), Scheller, Seifert (74. Schölzel), Schölzel

Tore: 1:0 Enrico Franzel (15.), 2:0 Vincent Elias Seiffert (27.), 3:0 Paul Ulrich Hanke (29.), 4:0 Jeremy-Niklas Berke (70.), 5:0 Maximilian Reichardt (77.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Mario Bischoff, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 196