Einen überragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 4 errangen Julius Sahr und sein Team SV Allemannia 08 Jessen gegen die SG 1919 Trebitz – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Jessen/MTU. Die 81 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener schlugen die Gäste aus Trebitz mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Julius Sahr vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Heinze das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (36.). Das zweite Tor konnten die Jessener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Michel Nick Wedmann den Ball ins Netz.

SV Allemannia 08 Jessen mit 2:0 vorne – Minute 64

Der Siegeszug der Jessener brach nicht ab. Minute 70: Jessen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Wedmann ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Mustafa Alalawi, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (78.). Die Jessener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SG 1919 Trebitz

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Heinze (80. Schüler), Alalawi, Wedmann, Quinque, Olexy (80. Michalke), Heinrich, Weidmann, J. Michlick, Böhme (61. Krause), M. Michlick (80. Sachse)

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Krott (73. Howe), Poenicke, Preuß, Kühne, Bilke, Kirschke, Schütz, Födisch, Oberländer, Gröber

Tore: 1:0 Kevin Heinze (36.), 2:0 Michel Nick Wedmann (64.), 3:0 Michel Nick Wedmann (70.), 4:0 Mustafa Alalawi (78.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Kevin Lucas, Dario Pötzschke; Zuschauer: 81