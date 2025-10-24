Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den FC Stahl Aken mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 99 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 99 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:1 (2:0) gegen die Gäste aus Aken durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Arved Nelles das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II steckte einmal Gelb ein (26.). Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Jonah Mißner den Ball ins Netz.

Minute 45+2: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II führt mit zwei Toren

In der 64. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Stahl Aken steckte jetzt zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Bitterfeld-Wolfener brach nicht ab. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Nur kurz darauf gelang es Fynn Teichmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Akenern noch ein Tor zu bescheren (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Schneidewind, Erler, Kirchhoff, Nelles, Chebbah (89. Mewes), Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), L. Csehil, Pabstmann, Mißner (63. Strobel), Zagiev (74. Cil)

FC Stahl Aken: Krenzler – Mrachacz, Kutscher, Knauth, Saalmann, Mazurkevych, Zakhel, Abdul Awali (87. Schulz), Dreßler, Teichmann, Hellmer

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99