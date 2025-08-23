Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein FC Stahl Aken gegen den SV Seegrehna ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der SV Seegrehna haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Max Johannes Hellmer für Aken traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Christian Lippert (40.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für FC Stahl Aken – 40. Minute

Zweite Halbzeit: Seegrehna lag 2:0 zurück. In Minute 65 jedoch wendete sich das Blatt: Til Schenke startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Seegrehna noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Spielminute konnte Kevin Schüler (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Seegrehna erzielen (90.+5). In Spielminute 98 handelte sich der FC Stahl Aken noch eine Gelb-Rote Karte ein. Der FC Stahl Aken rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Seegrehna

FC Stahl Aken: Krenzler – Lippert (85. Saalmann), Müller, Hellmer, Mrachacz (18. Abdul Awali), Rzeznitzeck, Belger, Ufer, Rehsack (67. Zhelezniak), Knauth, Boeck

SV Seegrehna: Furchner – Jäckel, Geißler, Schüler, Trenkel, Gäbelt, Kruse, Griedel, Ruprecht (80. Weise), Schenke, Schenke

Tore: 1:0 Max Johannes Hellmer (25.), 2:0 Christian Lippert (40.), 2:1 Til Schenke (65.), 2:2 Kevin Schüler (90.+5); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Marcel Wolf, Diana Block; Zuschauer: 37