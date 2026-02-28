Ein 2:2 (0:2)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FC Stahl Aken und SV 1922 Pouch-Rösa am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Aken/MTU. Am Samstag haben sich der FC Stahl Aken und der SV 1922 Pouch-Rösa eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:2).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Philipp Klöpzig, als Oleksandr Synovyd für Pouch-Rösa traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 36 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Oleksii Hulovych (39.) erzielt wurde.

FC Stahl Aken liegt 0:2 zurück – Minute 39

Zweite Halbzeit: Aken lag 0:2 zurück. In Minute 70 jedoch wendete sich das Blatt: Andy Dreßler startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

In der 90. Minute gelang es Lucas Rzeznitzeck, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Akener zu erlangen (90.). Die Gegner vom FC Stahl Aken beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Akener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV 1922 Pouch-Rösa

FC Stahl Aken: Schulz – Rzeznitzeck, Abdul Awali (63. Kutscher), Müller, Wotschadlo (81. Franz), Belger, Mrachacz, Mazurkevych (63. Zhelezniak), Ufer, Dreßler (80. Rehsack), Saalmann (63. Saliou)

SV 1922 Pouch-Rösa: Voznyi – Synovyd (58. Walter), Kunyk, Hulovych, Kunyk, Stein, Hänisch, Ersed, Heßler, Schubert (85. Neumann), Quilitzsch

Tore: 0:1 Oleksandr Synovyd (36.), 0:2 Oleksii Hulovych (39.), 1:2 Andy Dreßler (70.), 2:2 Lucas Rzeznitzeck (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Richard Riemer; Zuschauer: 32