Für den Gastgeber TuS Kochstedt endete das Spiel gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 2:2 (1:0)-Punkteteilung.

Nach gerade einmal 15 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Eric Landgraf das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Dessauer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Laszlo Csehil der Torschütze (67.).

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Lucas Pabstmann konnte seinem Team in Minute 69 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Am Ende des Duells sollte es dem TuS Kochstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Davey-Jerome Richter den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team errang (90.+3). Die Dessauer sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

TuS Kochstedt: Rosner – Friedrich (71. Hajowsky), Böhme, Ihbe, Richter, Hensen, Strokosch (61. Krüger), Landgraf (57. Streuber), Buschmann, Zuchowski, Zabel

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Pabstmann (71. Kirchhoff), Tran Nguyen Gia, Riediger, Nelles (80. Achilles), Csehil, Jentzsch (61. Schneidewind), König, Strobel, Eberhard, Mißner

Tore: 1:0 Eric Landgraf (15.), 1:1 Laszlo Csehil (67.), 1:2 Lucas Pabstmann (69.), 2:2 Davey-Jerome Richter (90.+3); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Assistenten: Stephan Gräfe, Karsten Lück; Zuschauer: 35