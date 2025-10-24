Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II glückte es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den FC Stahl Aken mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 99 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Arved Nelles das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II steckte einmal Gelb ein (26.). Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Jonah Mißner den Ball ins Netz.

1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:0 vorne – Minute 45+2

In der 64. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Siegeszug der Bitterfeld-Wolfener brach nicht ab. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Bereits zwei Minuten später konnte Fynn Teichmann (Aken) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Aken erzielen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), Erler, Schneidewind, Chebbah (89. Mewes), Nelles, Zagiev (74. Cil), Mißner (63. Strobel), Kirchhoff, Pabstmann, L. Csehil

FC Stahl Aken: Krenzler – Zakhel, Hellmer, Mazurkevych, Saalmann, Mrachacz, Kutscher, Dreßler, Knauth, Teichmann, Abdul Awali (87. Schulz)

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99