Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Unentschieden sind der TuS Kochstedt und der Dessauer SV 97 I am Samstag vom Platz gegangen. 100 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Zoberberg.

Es waren bereits 33 Minuten des Spiels vergangen, als Eric Landgraf mit einem Strafstoß für Kochstedt traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Minute 57 TuS Kochstedt und Dessauer SV 97 I im Gleichstand – 1:1

In Minute 57 fiel der finale Treffer der Partie. Zwölf Minuten nach Anpfiff gelang es Paul Apel, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (57.). Der TuS Kochstedt rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – Dessauer SV 97 I

TuS Kochstedt: Rosner – Hensen, Zuchowski (79. Täubrecht), Streuber (54. Böhme), Krüger, Landgraf (46. Hein), Buschmann (67. Krieg), Rüdiger (85. Denell), Richter, Strokosch, Friedrich

Dessauer SV 97 I: Deistler – Abdulkarim, Akbari (82. Dieckow), Jornitz (63. Schlichting), Apel, Von Klöden, Markert, Rupprecht (63. Eckersberg), Bittner, Merkel, Malende

Tore: 1:0 Eric Landgraf (33.), 1:1 Paul Apel (57.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Sander Hahnwald, Steven Ehrt; Zuschauer: 100