Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein Dessauer SV 97 I gegen den SV Allemannia 08 Jessen ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Dessauer SV 97 I und SV Allemannia 08 Jessen ist gleichauf geendet.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Julian Bittner für Dessau traf und in Spielminute 18 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Minute 22 Dessauer SV 97 I gleichauf mit SV Allemannia 08 Jessen – 1:1

Nur kurz darauf gelang es Michel Nick Wedmann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Jessener zu erlangen (22.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Dessauer SV 97 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Allemannia 08 Jessen

Dessauer SV 97 I: Deistler – Malende, Bittner (69. Abaszada), Schlichting, Merkel, Zabel, Markert, Eckersberg, Rupprecht, Walzer, Apel

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Heinze (89. Böhme), Wedmann (87. Peinl), Olexy, Winter, Weidmann, Michalke (79. Dietel), Quinque, Michlick (69. Sachse), Michlick, Alalawi

Tore: 1:0 Julian Bittner (18.), 1:1 Michel Nick Wedmann (22.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luis Meyer; Zuschauer: 65