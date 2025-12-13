Der VFC Plauen errang am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 475 Fußballfans einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Plauen/MTU. Plauen – Stendal: Nachdem der VFC Plauen an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit drei Toren in Führung. Endstand: 4:1 (0:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Philipp-Maik Witte für Stendal traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal steckte einmal Gelb ein (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Das Gegentor konnten die Plauener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Johan Martynets den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel VFC Plauen gegen 1. FC Lok Stendal – Minute 52

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Plauen erspielte sich die Führung. Victor Habermann Passionoto traf in Minute 58. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Tyron Profis (Plauen) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:1 gingen die Plauener als Sieger vom Platz. Die Plauener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Michalek, Martynets (89. Burdusudis), De Moura Beal, Winter (87. Wagner), Sponer, Haake (89. Limmer), Profis (87. Plank), Habermann Passionoto, Schubert, Hussain (87. Träger)

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Buschke, Schulze, Masuth, Scheffler, Kaschlaw, Knoblich (74. Grigo), Stark, Witte, Schaarschmidt

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475