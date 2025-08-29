Für den Gastgeber SV Germania 08 Roßlau endete das Duell mit dem TuS Kochstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von SV Germania 08 Roßlau und TuS Kochstedt ist gleichauf geendet.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Enrico Franzel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

1:1 für SV Germania 08 Roßlau und TuS Kochstedt – 71. Minute

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Vincent Elias Seiffert wurde für Elia Sven Lorenz eingesetzt und Felix Möbius für Paul Ulrich Hanke. Auf der Gastseite räumten Jan Zuchowski für Willi Veith Böhme und Philip Streuber für Robert Mathias Krieg den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

26 Minuten nach der Pause konnte Willi Veith Böhme (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kochstedt erzielen (71.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – TuS Kochstedt

SV Germania 08 Roßlau: Kagelmacher – E. S. Lorenz (46. Seiffert), L. Lorenz, Hagendorf, Fleischer (70. Reichardt), Berke, Klausnitzer, Hanke (46. Möbius), Marzian, Ruge (85. Krug), Franzel

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hein (75. Denell), Richter, Streuber (57. Krieg), Zuchowski (46. Böhme), Karbath, Hensen, Strokosch (75. Täubrecht), Landgraf, Krüger, Friedrich (90. Ziemba)

Tore: 1:0 Enrico Franzel (25.), 1:1 Willi Veith Böhme (71.); Schiedsrichter: Tim Westphal (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Ronny Plenz; Zuschauer: 199