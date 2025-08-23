Fußball-Landesklasse 3: In der Partie am Samstag war die ZLG Atzendorf/Förderstedt gegenüber dem FC Einheit Wernigerode II machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Staßfurt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stefan Rock. Der Trainer von Atzendorf/Förderstedt musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Martin Jung vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Malik Ibrahim das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (38.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Bastian Böhme (52.) erzielt wurde.

Minute 52: ZLG Atzendorf/Förderstedt 0:2 im Hintertreffen

Es sah nicht gut aus für Atzendorf/Förderstedt. Aber dann musste der FC Einheit Wernigerode II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Martin Machacek nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem FC Einheit Wernigerode II noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Julian Schmidt den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (90.+3). Damit war der Erfolg der Wernigeroder entschieden. Die ZLG Atzendorf/Förderstedt rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – FC Einheit Wernigerode II

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Machacek, Maier, Hengstmann, Smetana (74. Jesse), Tolle (74. Wolter), Pfau (86. Ulze), Bock, Sitte (89. Früchtel), Hoppmann, Camsky

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Ibrahim, Müller, Schmidt, Kodatis (65. Herbst), Clemens (53. Reitmann), Blecker, Pandyal (71. Vollmer), Peszt, Böhme (53. Foltis), Schmidt (90. Niehoff)

Tore: 0:1 Malik Ibrahim (38.), 0:2 Bastian Böhme (52.), 1:2 Martin Machacek (80.), 1:3 Julian Schmidt (90.+3); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Maximilian Port; Zuschauer: 45