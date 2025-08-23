Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte der VfB Germania Halberstadt II ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Halberstadt/MTU. Die 54 Besucher des Friedensstadions Pl.4 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten die Gäste aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Leon-Joel Platz traf für den VfB Germania Halberstadt II in Spielminute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Jano Conrad (36.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

VfB Germania Halberstadt II führt mit 2:0 – Minute 36

30 Minuten nach der Pause konnte Marcel Reuss (Ilsenburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Ilsenburg erzielen (75.). Die VfB Germania Halberstadt II rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Eckert, Theile (56. Bergmann), Platz, Al-Ali (90. Edler), Dannhauer, Genschmar, Wiedenbein, Tunsch, Conrad, Lippoldt (33. Zahn)

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hanns, Gödeke, Kunzel, Jungermann (76. Kolbe), Hinze, Sielaff, Reuss, Watanabe (84. Kiefer Morobel), Himburg (87. Kurtz), Donner

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54