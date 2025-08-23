Die VfB Germania Halberstadt II errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Halberstadt/MTU. Die 54 Besucher des Friedensstadions Pl.4 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter schlugen die Gäste aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp.

Leon-Joel Platz traf für den VfB Germania Halberstadt II in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Halberstädter legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Jano Conrad der Torschütze (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

36. Minute: VfB Germania Halberstadt II führt mit zwei Toren

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Marcel Reuss, den Ball ins Netz zu befördern und den Ilsenburgern noch ein Tor zu bescheren (75.). Die Halberstädter sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Lippoldt (33. Zahn), Eckert, Al-Ali (90. Edler), Platz, Theile (56. Bergmann), Conrad, Tunsch, Dannhauer, Genschmar, Wiedenbein

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Sielaff, Watanabe (84. Kiefer Morobel), Gödeke, Jungermann (76. Kolbe), Donner, Reuss, Hinze, Kunzel, Hanns, Himburg (87. Kurtz)

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54