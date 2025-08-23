Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II fuhr die VfB Germania Halberstadt II am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Halberstadt/MTU. Am Samstag konnte das Publikum im Friedensstadion Pl.4 ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Halberstädter gewannen gerade so mit 2:1 (2:0) gegen die Rivalen aus Ilsenburg.

In Minute 21 schoss Leon-Joel Platz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Jano Conrad den Ball ins Netz (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

VfB Germania Halberstadt II führt nach 36 Minuten 2:0

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Marcel Reuss den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Ilsenburg erlangte (75.). Die Halberstädter sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Tunsch, Genschmar, Dannhauer, Lippoldt (33. Zahn), Wiedenbein, Theile (56. Bergmann), Platz, Conrad, Al-Ali (90. Edler), Eckert

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Jungermann (76. Kolbe), Donner, Sielaff, Hanns, Reuss, Watanabe (84. Kiefer Morobel), Kunzel, Himburg (87. Kurtz), Gödeke, Hinze

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54