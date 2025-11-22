Fußball-Landesklasse 3: Am vergangenen Samstag war die VfB Germania Halberstadt 2 gegenüber der Germania Wernigerode machtlos und wurde mit 2:4 (1:4) vom Platz gefegt.

Halberstadt/MTU. Die VfB Germania Halberstadt 2 und die Germania Wernigerode haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:4 (1:4).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Daniel Wagner für Wernigerode traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Justin Sölle (8.) erzielt wurde.

VfB Germania Halberstadt 2 gerät 0:2 ins Hintertreffen – 8. Minute

Tor Nummer drei schoss Lenny Thomas Hahne für Wernigerode (15.). Es blieb spannend. Leon Joel Wiedenbein (Halberstadt) und Justin Sölle (Wernigerode) trafen in Minute 35 und 38. Spielstand 4:1 für die Germania Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Leon-Joel Platz ersetzte Tobias Wanka und Chris Oliver Müller kam rein für Niko Menge. Auf der Gastseite sprangen Marius Fynn Wypior für Alexander Mock und Daniel Thiel für Lenny Thomas Hahne ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

22 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Leon-Joel Platz (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (67.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 80 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner von der Germania Wernigerode beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – Germania Wernigerode

VfB Germania Halberstadt 2: König – Eckert, Wenig, Menge (46. Müller), Theile, Simon, Wanka (46. Platz), Allner, Tunsch, Wiedenbein, Qaderi (64. Bergmann)

Germania Wernigerode: Kubanek – Mock (52. Wypior), Freystein, Wagner, Seil, Sölle (66. Asemerom), Hahne (66. Thiel), Seil, Deunert, Kugenbuch, Müller

Tore: 0:1 Daniel Wagner (6.), 0:2 Justin Sölle (8.), 0:3 Lenny Thomas Hahne (15.), 1:3 Leon Joel Wiedenbein (35.), 1:4 Justin Sölle (38.), 2:4 Leon-Joel Platz (67.); Schiedsrichter: Markus Scheibel (Calbe); Assistenten: Felix Müller, Manuel Stein; Zuschauer: 56