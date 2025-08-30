Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unglaublichen 6:0 (3:0) fegte die Mannschaft des SV Eintracht Osterwieck die VfB Germania Halberstadt II am Samstag vom Spielfeld.

Osterwieck/MTU. 6:0 (3:0) in Osterwieck: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Sven Hahmann, der SV Eintracht Osterwieck, am Samstag im Tor der Gäste aus Halberstadt untergebracht.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Marius Dzial das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Die Osterwiecker legten in der 26. Minute nach. Diesmal war Kevin Hildach der Torschütze.

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Tim Stingl traf in Minute 31, Benny Lukas Meyer in Minute 55 und Justin Steinke in Minute 82. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Das Spiel endete bitter für die Halberstädter. In Minute 90 lenkte Nils Dannhauer den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – VfB Germania Halberstadt II

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Meyer, Sobert (64. G. Badstübner), Matzelt, Stingl (71. Kessler), Hildach, K. Badstübner, Dzial (64. Steinke), Schmidt (71. Katzorke), Krumpach, Gens (71. Großhennig)

VfB Germania Halberstadt II: König – Tunsch, Wiedenbein, Genschmar, Platz, Dannhauer, Theile (73. Bergmann), Eckert (46. Lippoldt), Allner (66. Menge), Al-Ali (77. Qaderi), Wenig (46. Zahn)

Tore: 1:0 Marius Dzial (2.), 2:0 Kevin Hildach (26.), 3:0 Tim Stingl (31.), 4:0 Benny Lukas Meyer (55.), 5:0 Justin Steinke (82.), 6:0 Nils Dannhauer (90.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Marcel Galuba; Zuschauer: 148