Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unglaublichen 9:1 (4:1) fegte das Team des SV Langenstein die ZLG Atzendorf/Förderstedt am Samstag vom Platz.

Langenstein/MTU. 9:1 (4:1) in Langenstein: Ganze neun Bälle hat das Team von Matthias Pokorny, der SV Langenstein, am Samstag im Tor der Gäste aus Atzendorf/Förderstedt untergebracht.

Richard Götting (SV Langenstein) netzte nur sieben Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Langensteiner legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Christoph Pinta der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (12.).

SV Langenstein führt mit 2:0 – Minute 12

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Niklas Heyer musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Maximilian Krumnow konnte in Minute 19 einnetzen und Tolle legte in Minute 27 nach. Es sah nicht gut aus für die ZLG Atzendorf/Förderstedt. In Minute 43 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Staßfurter zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Staßfurter. Spielstand 8:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In der allerletzten Minute konnte Holtzheuer (Langenstein) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Mit 9:1 verließen die Langensteiner den Platz als Sieger. Der SV Langenstein sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Langenstein: Eitz – Gifhorn (60. Schulmeyer), Götting, Hanke (73. Eichstaedt), Priese, Krumnow, Holtzheuer, Pinta (60. Hoeft), Neutzner (73. Herrmann), Rappe, Bellan (60. Schulze)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Jesse, Pfau, Wolter, Maier (46. Zaunbrecher), Tolle, Wullstein, Rock, Bock, Smetana, Ulze (70. Früchtel)

Tore: 1:0 Richard Götting (7.), 2:0 Christoph Pinta (12.), 3:0 Maximilian Krumnow (19.), 4:0 Richard Götting (27.), 4:1 Sebastian Tolle (43.), 5:1 Daniel Holtzheuer (55.), 6:1 Richard Götting (76.), 7:1 Tim Herrmann (80.), 8:1 Richard Götting (83.), 9:1 Daniel Holtzheuer (90.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Robert Jordan, Florian Pascal Neumann; Zuschauer: 72