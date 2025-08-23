Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Germania Wernigerode und Quedlinburger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Wernigerode/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen der Germania Wernigerode und dem Quedlinburger SV mit einem Unentschieden.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Anton Mittag (Germania Wernigerode) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

46. Minute Germania Wernigerode gleichauf mit Quedlinburger SV – 1:1

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Nico Stertz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Quedlinburgerer Team errang (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV

Germania Wernigerode: Berger – Müller, Mock, S. Seil, Thiel (46. Sölle), Krokowski, A. Seil, Mittag (60. Wagner), L. T. Hahne (71. Stechhahn), Kugenbuch (46. Blume), M. Hahne (60. Beck)

Quedlinburger SV: Bachor – Spannaus, Apel (77. Fritsch), Stertz (71. Bode), Filippov, Lindow, Pflug (90. Henneberg), Hamann, Möller (62. Struckmeyer), Deiters, Brunner

Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51