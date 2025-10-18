Für den Quedlinburger SV endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 0:1 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben 50 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem Quedlinburger SV und dem FC Einheit Wernigerode II verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

In Minute 14 brachte Florian Mursel Foltis die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – FC Einheit Wernigerode II

Quedlinburger SV: Köhne – Spannaus (68. Lindow), Stertz (59. Arbeiter), Hamann, Meves (46. Apel), Möller, Hahn, Brunner, Beti (59. Bode), Struckmeyer, Pflug

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Kläfker, Böhme, Reitmann (81. Leventyüz), Foltis, Niehoff (46. Schmidt), Blecker, Peszt, Vollmer, Clemens (46. Beddigs), Kodatis

Tore: 0:1 Florian Mursel Foltis (14.); Schiedsrichter: Julien-Rene Franke (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Hannis Elias Bonath; Zuschauer: 50