Mit einer Niederlage für den 1. FSV Nienburg endete der 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die Germania Wernigerode mit 1:2 (0:2).

Mischa Hahne (Germania Wernigerode) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wernigeroder legten in der 32. Spielminute nach. Diesmal war Anton Mittag der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

1. FSV Nienburg liegt 0:2 im Rückstand – Minute 32

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Andreas Knop den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Nienburg erlangte (48.). Die Nienburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Germania Wernigerode

1. FSV Nienburg: Held – Zenker, Finze (75. Schmilorz), Lehmann, Knop, Neumeister, Brauer (46. Kümmel), Günther, Baer (46. Dobrin), Hensel, Lietz (88. Reichel)

Germania Wernigerode: Gasch – Müller, Mittag (60. Koch), Hahne (64. Wagner), Seil, Thiel, Krokowski, Blume, Mock, Seil, Hahne (60. Stechhahn)

Tore: 0:1 Mischa Hahne (13.), 0:2 Anton Mittag (32.), 1:2 Andreas Knop (48.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 35