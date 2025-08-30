Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unfassbaren 9:1 (4:1) fegte die Mannschaft des SV Langenstein die ZLG Atzendorf/Förderstedt am Samstag vom Spielfeld.

Langenstein/MTU. Neunmal hat der SV Langenstein am Samstag gegen die Gegner aus Atzendorf/Förderstedt eingenetzt. 9:1 (4:1) für die Langensteiner.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Richard Götting für Langenstein traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Christoph Pinta den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (12.).

Minute 12: SV Langenstein mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Niklas Heyer musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Maximilian Krumnow konnte in Minute 19 einnetzen und Tolle legte in Minute 27 nach. Es sah nicht gut aus für die ZLG Atzendorf/Förderstedt. In Minute 43 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Staßfurter zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Staßfurter. Spielstand 8:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Holtzheuer den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 9:1 ausbaute (90.). Damit war der Erfolg der Langensteiner gesichert. Die Langensteiner haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Langenstein: Eitz – Holtzheuer, Rappe, Pinta (60. Hoeft), Priese, Gifhorn (60. Schulmeyer), Neutzner (73. Herrmann), Bellan (60. Schulze), Götting, Hanke (73. Eichstaedt), Krumnow

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Maier (46. Zaunbrecher), Rock, Wullstein, Tolle, Pfau, Wolter, Jesse, Ulze (70. Früchtel), Smetana, Bock

Tore: 1:0 Richard Götting (7.), 2:0 Christoph Pinta (12.), 3:0 Maximilian Krumnow (19.), 4:0 Richard Götting (27.), 4:1 Sebastian Tolle (43.), 5:1 Daniel Holtzheuer (55.), 6:1 Richard Götting (76.), 7:1 Tim Herrmann (80.), 8:1 Richard Götting (83.), 9:1 Daniel Holtzheuer (90.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Robert Jordan, Florian Pascal Neumann; Zuschauer: 72