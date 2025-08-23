Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Einheit Bernburg auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen den 1. FSV Nienburg unterlag das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:2).

Denis Neumeister traf für den 1.FSV Nienburg in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philipp Finze den Ball ins Netz (21.).

Minute 21: SV Einheit Bernburg 0:2 im Hintertreffen

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 77: Nienburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Andreas Knop ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten darauf konnte Knop (Nienburg) den Ball erneut über die Linie bringen (79.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Einheit Bernburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. FSV Nienburg

SV Einheit Bernburg: Käding – Lorenz (55. Kohl), Fischer, Walcer (46. Kupka), Walter (86. Y. J. Krug), M. Krug, Krüger, Homri (66. Salehzada), Ehrich (77. Zavatta), Schaaf, Haiduk

1. FSV Nienburg: Held – Hensel (90. Brauer), Lehmann, Knop, Schmidt (75. Reichel), Zenker, Günther, Neumeister, Finze (75. Totzke), Baer (67. Kober), Lietz (57. Dobrin)

Tore: 0:1 Denis Neumeister (16.), 0:2 Philipp Finze (21.), 0:3 Andreas Knop (77.), 0:4 Andreas Knop (79.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Steven Wedde, Fabrice Franz; Zuschauer: 135