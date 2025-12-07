Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 63 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:0)-Sieg gegen den Blankenburger FV freuen.

Wernigerode/MTU. Die 63 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten die Gäste aus Blankenburg mit 4:1 (1:0) souverän.

Steven Raeck (FC Einheit Wernigerode II) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Blankenburger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Max Schröder den Ball ins Netz.

FC Einheit Wernigerode II Kopf an Kopf mit Blankenburger FV – 1:1 in Minute 62

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Lukas Radomski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (68.). In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – R. Schmidt, J. Schmidt, Pillich (87. Kläfker), Blecker, Radomski (78. Bogumil), Clemens, Herbst, Raeck, Niehoff (66. Reitmann), Böhme (60. Beddigs)

Blankenburger FV: Effler – Alhndi (83. Pluskat), Huch (80. Lepetit), Krause, Kupke, König (64. Schnabel), Müller, Kuhbach, Schröder, Paul (87. Schinke), Alhndi

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63