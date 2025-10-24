Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 130 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Erfolg gegen den 1. FSV Nienburg freuen.

Wernigerode/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten die Gäste aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte in der 7. Minute der zweiten Halbzeit (52.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II steckte jetzt einmal Gelb ein (56.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lukas Radomski den Ball ins Netz (64.).

FC Einheit Wernigerode II in Minute 64 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Finze den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Nienburg erlangte (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Beddigs (85. Clemens), Müller, Blecker, Kläfker (60. Kodatis), Vollmer (65. Foltis), Peszt (80. Niehoff), Radomski (88. Bogumil), J. Schmidt, Böhme, R. Schmidt

1. FSV Nienburg: Held – Finze, Schmidt, Schmilorz, Hensel, Baer (60. Knop), Ebeling, Kümmel, Dauch (42. Dobrin), Brauer, Kober

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130