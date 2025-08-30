Kein Punktgewinn für 1. FSV Nienburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen die Germania Wernigerode einstecken.

Nach 13 Minuten schoss Mischa Hahne das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Wernigeroder waren aber noch nicht fertig: In Minute 32 wurde ein weiteres Tor durch Anton Mittag erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Andreas Knop den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Nienburg erlangte (48.). Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Germania Wernigerode

1. FSV Nienburg: Held – Neumeister, Finze (75. Schmilorz), Zenker, Baer (46. Dobrin), Günther, Knop, Lietz (88. Reichel), Lehmann, Brauer (46. Kümmel), Hensel

Germania Wernigerode: Gasch – Blume, Seil, Mittag (60. Koch), Krokowski, Seil, Hahne (64. Wagner), Hahne (60. Stechhahn), Müller, Thiel, Mock

Tore: 0:1 Mischa Hahne (13.), 0:2 Anton Mittag (32.), 1:2 Andreas Knop (48.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 35