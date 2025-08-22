Für den SC Germ.1993 Kroppenstedt endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Plötzkau 1921 mit 1:2 (0:0).

Kroppenstedt/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Kroppenstedt eine Niederlage gegen den SV Plötzkau 1921 schlucken. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Minuten nach dem Seitenwechsel, schoss Manuel Hoffmann das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (64.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Tobias Reiners den Ball ins Netz (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

65. Minute SC Germ.1993 Kroppenstedt und SV Plötzkau 1921 im Gleichstand – 1:1

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Plötzkauer durch Spielerwechsel nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Auf der Gastseite sprang Paul Hoppe für Erik Rene Gebbert ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Plötzkau 1921 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Hoppe den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – SV Plötzkau 1921

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Burger, Zeppernick, Liehr, Helbig, Tobisch, Bode, Hoffmann, Peschek, Sommermeyer, Böttger

SV Plötzkau 1921: Wedding – Beck, Fechtner (61. Döltz), Gebbert (68. Hoppe), Christmann, Van Linthout, Kluge, Sack, Gruschetzki, Reiners, Hesse

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (64.), 1:1 Tobias Reiners (65.), 1:2 Paul Hoppe (90.+3); Schiedsrichter: Jan Strzelecki (Ilsenburg); Assistenten: Thomas Schmidt, Lukas Simon; Zuschauer: 97