Halberstadt/MTU. Der SV Langenstein und der FC Einheit Wernigerode II haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (1:0).

Es waren schon 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Christoph Pinta mit einem Strafstoß für Langenstein traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II steckte einmal Gelb ein (45.). Das Gegentor konnten die Wernigeroder in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Franz Vollmer den Ball ins Netz.

1:1 für SV Langenstein und FC Einheit Wernigerode II – Minute 56

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Malik Ibrahim/Wernigerode (59 und 85.), gefolgt von Sebastian Bellan (SV Langenstein) in Minute 88. Spielstand 3:2 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Kai Kläfker den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (90.+1). Damit war der Erfolg der Wernigeroder gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FC Einheit Wernigerode II

SV Langenstein: Eitz – Ferdenus, Rappe, Götting, Hoeft (64. Eichstaedt), Pinta, Schulmeyer (64. M. Bellan), Hanke, Schulze (64. S. Bellan), Eska (83. Holtzheuer), Priese (81. Herrmann)

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Böhme, Beddigs, Ibrahim (90. Ulrich), Bogumil, Reitmann, Danielack, Leventyüz, Kläfker, Vollmer (85. Kläfker), Foltis

Tore: 1:0 Christoph Pinta (35.), 1:1 Franz Vollmer (56.), 1:2 Malik Ibrahim (59.), 1:3 Malik Ibrahim (85.), 2:3 Sebastian Bellan (88.), 2:4 Kai Kläfker (90.+1); Zuschauer: 71