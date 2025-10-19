Dem 1. FSV Nienburg glückte es am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den SV Plötzkau 1921 mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 101 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Nienburg/MTU. Die 101 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger schlugen das Team aus Plötzkau mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jonas Pohl (Dingelstedt) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Nienburger (19., 28., 31.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Eddie Kümmel (1.FSV Nienburg) netzte dann spät in Spielminute 80 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

82. Minute: 1. FSV Nienburg liegt mit 2:0 vorne

Die Nienburger wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Dusan Dobrin wurde für Tim Ebeling eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Bereits zwei Spielminuten später konnte Dusan Dobrin (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (82.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Plötzkau 1921

1. FSV Nienburg: Held – Ebeling (81. Dobrin), Lehmann, Finze, Neumeister, Schmilorz, Baer (62. Schmidt), Kümmel, Zenker, Hensel, Dauch (76. Kober)

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gruschetzki, Fechtner, Bartel, Gebbert (76. Goldbach), Mäkel, Böber (75. Fischer), Beck, Hesse, Van Linthout, Döltz

Tore: 1:0 Eddie Kümmel (80.), 2:0 Dusan Dobrin (82.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Florian Mummert; Zuschauer: 101