Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der 1. FSV Nienburg vor 101 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Plötzkau 1921 freuen.

Nienburg/MTU. Die 101 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger schlugen die Gäste aus Plötzkau mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Jonas Pohl (Dingelstedt) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Nienburger (19., 28., 31.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor der letzten Phase der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Ronny Schütze, als Eddie Kümmel für Nienburg traf und in Spielminute 80 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

82. Minute: 1. FSV Nienburg liegt mit 2:0 vorne

Die Nienburger wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Dusan Dobrin wurde für Tim Ebeling eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nach wenigen Momenten gelang es Dusan Dobrin, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Plötzkau 1921

1. FSV Nienburg: Held – Hensel, Lehmann, Finze, Schmilorz, Zenker, Baer (62. Schmidt), Ebeling (81. Dobrin), Dauch (76. Kober), Kümmel, Neumeister

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Böber (75. Fischer), Hesse, Beck, Gruschetzki, Gebbert (76. Goldbach), Bartel, Döltz, Mäkel, Van Linthout, Fechtner

Tore: 1:0 Eddie Kümmel (80.), 2:0 Dusan Dobrin (82.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Florian Mummert; Zuschauer: 101