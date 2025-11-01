Der 1. FSV Nienburg hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den SV Langenstein mit 1:4 (0:2).

Nienburg/MTU. Das Match zwischen Nienburg und Langenstein ist mit einer klaren 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 14 schoss Kevin Rappe das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Langensteiner legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Niklas Hanke der Torschütze (22.).

22. Minute: 1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Maximilian Krumnow konnte in Minute 50 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den 1. FSV Nienburg. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 28 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Daniel Holtzheuer den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (81.). Damit war der Sieg der Langensteiner gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Langenstein

1. FSV Nienburg: Held – Zenker, Kümmel (69. Reichel), Lehmann (52. Lietz), Neumeister, Dobrin, Günther, Ebeling (52. Schmidt), Finze (78. Kober), Hensel, Schmilorz

SV Langenstein: Eitz – Götting (82. Schulmeyer), Pinta (60. Eska), Krumnow, Hanke, Rappe, Gifhorn (82. Herrmann), Schulze, Bellan (60. Liebing), Neutzner (65. Holtzheuer), Priese

Tore: 0:1 Kevin Rappe (14.), 0:2 Niklas Hanke (22.), 0:3 Maximilian Krumnow (50.), 1:3 Dusan Dobrin (69.), 1:4 Daniel Holtzheuer (81.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Heinz Malsch, Laurenz Langrock; Zuschauer: 40