Fußball-Landesklasse 3: Am vergangenen Samstag war die ZLG Atzendorf/Förderstedt gegenüber dem FC Einheit Wernigerode II machtlos und wurde 1:3 (0:1) besiegt.

Staßfurt/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Stefan Rock. Der Trainer von Atzendorf/Förderstedt musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Martin Jung am Ende der ersten Halbzeit, als Malik Ibrahim für Wernigerode traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Wernigeroder legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Bastian Böhme der Torschütze (52.).

ZLG Atzendorf/Förderstedt hinkt 0:2 hinterher – Minute 52

Es sah nicht gut aus für Atzendorf/Förderstedt. Aber dann musste der FC Einheit Wernigerode II auch mal einstecken. Torwart Pascal Sparwasser konnte den Ball von Martin Machacek nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der FC Einheit Wernigerode II noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. Die Staßfurter sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – FC Einheit Wernigerode II

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Maier, Machacek, Smetana (74. Jesse), Hengstmann, Sitte (89. Früchtel), Hoppmann, Tolle (74. Wolter), Camsky, Bock, Pfau (86. Ulze)

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Peszt, Blecker, Böhme (53. Foltis), Ibrahim, Kodatis (65. Herbst), Schmidt, Clemens (53. Reitmann), Pandyal (71. Vollmer), Schmidt (90. Niehoff), Müller

Tore: 0:1 Malik Ibrahim (38.), 0:2 Bastian Böhme (52.), 1:2 Martin Machacek (80.), 1:3 Julian Schmidt (90.+3); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Maximilian Port; Zuschauer: 45